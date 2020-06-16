Губернатор ХМАО сообщила, что регион вышел на пик заболеваемости COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ, по мнению экспертов, вышел на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания президиума генерального совета партии "Единая Россия".

"По мнению экспертов, расчетов специалистов, мы сейчас на пике заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. В этой связи у нас в регионе действуют режимы повышенной готовности, самоизоляции и масочный режим до 23 июня включительно", - сказала Комарова.

В Югре на протяжении почти недели ежедневно фиксируются более 150 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 220 новых случаев.

Всего в округе зафиксировано 4 973 случая заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек умерли, 2 242 выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 545 458 случаев заражения, выздоровели 294 306 человек, умерли 7 284. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.