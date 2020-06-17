Новые рейсы из крупнейшего на Ямале аэропорта будет выполнять компания "ИрАэро"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" начнет выполнять новые регулярные рейсы из крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе аэропорта - Новый Уренгой. Перевозчик будет выполнять полеты из ямальского города в Казань, Махачкалу, Оренбург и Уфу, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы аэропорта.

"Новые регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") открывает авиакомпания "ИрАэро". Помимо выполняемых перевозчиком в рамках летнего расписания рейсов из газовой столицы в Москву (Домодедово), Самару и Волгоград, пассажирам стали доступны прямые перелеты в Казань, Махачкалу, Оренбург и Уфу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы по маршруту Новый Уренгой - Казань запланированы раз в неделю с 25 июня по четвергам, а с 6 июля - по понедельникам. Полеты "ИрАэро" по маршруту Новый Уренгой - Махачкала будут выполняться с 4 июля по субботам. Вылет из Нового Уренгоя в Оренбург запланирован в июне по субботам, с июля рейс будет выполняться по четвергам, уточнили в пресс-службе авиаузла. В Уфу в июне будут выполняться три прямых рейса в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям. С июля из Нового Уренгоя в столицу Башкирии можно будет улететь четырежды в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

"Рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек. Отметим, что каждый самолет перед вылетом проходит специальную обработку, всех пассажиров перевозчик обеспечивает масками и перчатками, рекомендации Роспотребнадзора и Росавиации авиакомпания выполняет в полном объеме", - уточняется в сообщении.

Аэропорт Новый Уренгой - крупнейший авиаузел Ямало-Ненецкого автономного округа, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Пассажиропоток за 2019 год составил 980 тыс. человек.

"Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В парке авиакомпании 25 воздушных судов. Из-за пандемии коронавируса авиакомпания отменила рейсы в Китай, Азербайджан, Узбекистан.