Свердловские власти рассматривают предложение об ограничении продажи алкоголя после 21:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области после снятия режима повышенной готовности могут ограничить продажу алкоголя позже 21:00. Сейчас в регионе спиртные напитки можно купить до 19:00, сообщил в среду в своем Instagram-аккаунте губернатор области Евгений Куйвашев.

"Пока в условиях особого режима мы эти ограничения сохраним (продажа алкоголя до 19:00 - прим. ТАСС). Дальше будем обсуждать. Сегодня и депутаты этой темой занимаются, и наши профильные ведомства. Есть, например, предложение в качестве верхней временной планки установить 21:00, после которых купить спиртное будет нельзя до 10 утра", - написал Куйвашев, уточнив, что окончательное решение еще не принято.

Губернатор отметил, что плюсы в ограничении времени продажи спиртных напитков есть. В регионе сейчас "меньше шумных компаний под окнами у людей, меньше на один повод куда-то выходить из дома по вечерам", уточнил Куйвашев.