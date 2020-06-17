В ФСБ опровергли участие в мероприятиях на территории "захваченного" монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Управление ФСБ РФ по Свердловской области опровергло участие своих сотрудников в каких-либо мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщила в среду пресс-служба регионального управления ведомства.

Ранее в среду местные СМИ сообщили о захвате монастыря его духовником отцом Сергием. По данным изданий, клирик отстранил настоятельницу матушку Варвару. Также сообщалось о прибытии на территорию монастыря сотрудников ФСБ и МВД. При этом в пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили проведение проверки и добавили, что нарушений общественного порядка в монастыре выявлено не было.

"Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря. Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной", - заявили в пресс-службе.

27 апреля схиигумена Сергия отстранили от проповедей после появления видеозаписи с обращением, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.