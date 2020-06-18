Куйвашев заявил, что Свердловская область не готова к полному снятию ограничений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не позволяет перейти к полному снятию ограничений в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в четверг.

"В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться", - написал Куйвашев в официальном аккаунте в Instagram.

По данным областного правительства, на этой неделе в инфекционных госпиталях занято 81,4% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. "Так, на стационарном лечении находятся 2 615 пациентов с коронавирусом, 1 768 - с внебольничными пневмониями, 573 - с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию. Всего в Свердловской области организованы инфекционные госпитали на базе 38 медицинских организаций, временный госпиталь организован в выставочном центре "Екатеринбург Экспо". Всего организовано 6 088 коек", - уточнил губернатор.

С 19 мая в Свердловской области возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогли продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и клиники косметологии, парикмахерские, разрешены прогулки и занятия спортом в парках и скверах. С 9 июня режим обязательной самоизоляции распространяется только на людей от 65 лет и старше, а также для тех, у кого есть хронические заболевания. Разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.

Всего в Свердловской области зафиксировано 10 247 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 4 853 человека, умерли 60 заразившихся. С 25 мая в Свердловской области фиксируется более 200 случаев заражения ежедневно. По словам замгубернатора Павла Крекова, область вышла на плато по коронавируса.