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Пандемия коронавируса нового типа

В челябинском онкоцентре зафиксировали очаг заражения коронавирусом

Положительные результаты на коронавирусную инфекцию выявили у 83 человек
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Медики выявили 83 случая заражения коронавирусом в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Закрыты несколько отделений медицинского учреждения, говорится в сообщении, распространенном в понедельник Минздравом региона.

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"У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Это групповой очаг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в учреждении закрыты отделения: противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение. Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, а медицинские сотрудники отстранены от работы. На территории в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия.

Сейчас совместная комиссия Роспотребнадзора и представителей Минздрава области проводят эпидрасследование. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложено о ситуации.

На утро 22 июня в регионе подтверждены 6 298 случаев заражения коронавирусом, 187 новых. Продолжают лечение 2 838 человек. Всего 3 301 пациент выздоровел и выписан из больниц.

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РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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