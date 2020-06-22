Суд на Урале назначил заседание по делу клирика, отрицавшего пандемию, на 7 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Суд в Верхней Пышме Свердловской области 7 июля начнет рассматривать дело схиигумена Сергия (Романова), в проповеди которого экспертиза нашла признаки возбуждения ненависти и вражды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

11 июня областной суд сообщил о том, что заседание начнется 23 июня. Если вина Романова будет доказана, ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

"Изначально сообщалось о начале процесса 23 июня, но старт рассмотрения административного дела запланирован на 7 июля", - сказал собеседник агентства.

Романов обвиняется по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>").

4 июня стало известно, что экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), материалы были переданы в прокуратуру.