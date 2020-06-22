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Голосование по поправкам в конституцию

В отдаленных районах Тюменской области началось голосование по Конституции РФ

Членов участковых избирательных комиссий и общественных наблюдателей доставят в населенные пункты на вертолетах

ТАСС, 22 июня. Голосование по поправкам к Конституции РФ в труднодоступных районах началось в Тюменской области. Общественные наблюдатели будут контролировать ход голосования, в населенные пункты они будут доставлены на вертолетах вместе с членами участковых избирательных комиссий, сообщил ТАСС в понедельник председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

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"Мы утвердили наблюдателей в этих районах. Наблюдатели в места голосования будут направляться на вертолетах вместе с членами участковой избирательной комиссии. С 22 июня в Тюменской области началось такое голосование с участием наблюдателей", - рассказал он.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте областной избирательной комиссии, голосование 22 июня начинается в Сладковском районе Тюменской области.

Чеботарев также рассказал, что с 22 июня в регионе начал работать штаб по общественному контролю, также будет проведен обучающий семинар для старших наблюдателей за ходом голосования. Всего в общественной палате на 22 июня подписано более 6 тыс. направлений для наблюдателей, из которых 66 - от граждан, которые обратились в палату самостоятельно.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТюменская областьГолосование по поправкам в конституцию
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