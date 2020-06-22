В отдаленных районах Тюменской области началось голосование по Конституции РФ

ТАСС, 22 июня. Голосование по поправкам к Конституции РФ в труднодоступных районах началось в Тюменской области. Общественные наблюдатели будут контролировать ход голосования, в населенные пункты они будут доставлены на вертолетах вместе с членами участковых избирательных комиссий, сообщил ТАСС в понедельник председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"Мы утвердили наблюдателей в этих районах. Наблюдатели в места голосования будут направляться на вертолетах вместе с членами участковой избирательной комиссии. С 22 июня в Тюменской области началось такое голосование с участием наблюдателей", - рассказал он.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте областной избирательной комиссии, голосование 22 июня начинается в Сладковском районе Тюменской области.

Чеботарев также рассказал, что с 22 июня в регионе начал работать штаб по общественному контролю, также будет проведен обучающий семинар для старших наблюдателей за ходом голосования. Всего в общественной палате на 22 июня подписано более 6 тыс. направлений для наблюдателей, из которых 66 - от граждан, которые обратились в палату самостоятельно.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.