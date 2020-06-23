Заявки на участие в Уральском форуме "Утро-2020" поступили из 67 регионов России и 4 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Организаторы форума Уральского федерального округа "Утро-2020" получили заявки на участие из 67 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), который в этом году является организатором форума.

Тема форума "Утро-2020", который впервые пройдет в онлайн-формате с 3 по 5 июля, - молодежь как драйвер национальных проектов. В этом году участники форума предложат проекты, направленные на развитие родных регионов.

"Онлайн-формат расширяет географию форума молодежи "Утро-2020": оргкомитет получил заявки от 1 200 человек из 67 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья. Регистрация участников в системе "Молодежь России" Росмолодежи продлится до 30 июня", - говорится в сообщении.

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" впервые в 2020 году пройдет в онлайн-формате, его учредители - аппарат полномочного представителя президента в УФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.