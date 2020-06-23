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В промышленной зоне в Ноябрьске из горящего здания эвакуировали двадцать человек

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров

ТАСС, 23 июня. Двадцать человек эвакуировали из горящего трехэтажного здания, расположенного в промышленной зоне города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС России во вторник.

"В городе Ноябрьске в 13:39 (11:39 мск) поступило сообщение о пожаре, возникшем на территории промышленной зоны в трехэтажном капитальном здании "Норд-Логистик". Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, по прибытии наблюдалось открытое горение кровли, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. В ходе боевой разведки из здания эвакуировали 20 человек. В 14:03 была локализация, в 14:09 - ликвидация открытого горения, в 15:25 объявлено о полной ликвидации пожара", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что огнем повреждена кровля здания и частично верхние этажи на площади 300 квадратных метров. "В тушении задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС России. Причина и ущерб устанавливаются", - добавили в региональном МЧС.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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