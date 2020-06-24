В Екатеринбурге прошел парад Победы с пролетом авиации и исторической реконструкцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более 2 тыс. человек и более 100 единиц техники, в том числе 23 самолета и вертолета, прошел в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с центральной площади Екатеринбурга.

Открыла военный парад под симфонию №7 Дмитрия Шостаковича, которая стала символом начала войны, театрализованная реконструкция "Фронтовой путь от 41-го года до Победы", в ходе которой по главной площади уральской столицы проехали 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами в военной форме с оружием времен Великой Отечественной войны. Каждый автомобиль процессии демонстрирует один из ключевых эпизодов - Сталинградскую битву, битву за Кавказ, освобождение Крыма, Белоруссии, Прибалтики и штурм Берлина.

"Проявленное уральцами в годы Великой Отечественной войны несокрушимое единство фронта и тыла продемонстрировало несгибаемую народную волю, стало мощным фундаментом грядущей Победы. Урал, чей вклад в разгром фашистских сил был чрезвычайно весом, по праву празднует великую Победу. Мы, потомки великих победителей всегда будем помнить, что значит трагедия войны. И клянемся вам ветераны, что никто и никогда не посмеет ее вновь развязать, не сможет угрожать нашим святыням, нашей Родине", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Многие жители города пришли лично посмотреть парад. Трибуны, возведенные на центральной площади заполнены, на них - ветераны локальных конфликтов, силовых ведомств. Ветераны Великой Отечественной войны тоже присутствуют на параде, но виртуально: техники вывели изображение из их квартир на большой экран за трибуной. Таким образом, сохранена традиция равнения участников парада на ветеранов.

За реконструкцией торжественным маршем в парадной форме под аккомпанемент оркестра Екатеринбургского гарнизона прошли рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища. Ребята добровольно вернулись с каникул для участия в параде. Следом - знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. Далее в парадном строю - расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Несмотря на дождь

Под военные марши по площади прошла современная и историческая военная техника. Среди новинок этого года - артиллерийские установки "Малка", танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные для действий в арктических широтах - бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы "УАЗ" с турелью для крупнокалиберных пулеметов. Всего было около 140 единиц военной техники, такое количество к параду привлекается впервые.

Для участия в уральском параде с четырех аэродромов в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях взлетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

"На борту самолетов летчики транспортной авиации разместили фотографии родственников, воевавших на фронтах Отечественной войны, экипажи оперативно-тактической авиации закрепили фотографии участников Великой Отечественной войны в кабинах, на внутренней стороне двери. Всего было более 100 фотографий фронтовиков", - рассказали в пресс-службе округа.

Завершился парад Победы плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа.