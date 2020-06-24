Власти Ямала обеспечат заразившихся ОРВИ жителей региона бесплатными лекарствами

ТАСС, 24 июня. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов распорядился ввести в регионе бесплатное обеспечение лекарствами всех заразившихся острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Мера будет действовать до снятия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками. Чтобы, как только врачи выявляли симптомы у пациента, сразу давали ему комплекс лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни", - приводит пресс-служба цитату губернатора. В пресс-службе уточнили, что полный пакет лекарств будет выдаваться по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, врачом-педиатром или при вызове врачей на дом.

"Препараты разбиты на несколько групп - дети до 7 лет, дети от 7 лет до 18 лет и взрослые, в каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения округа Сергея Новикова.

Дополнительный окружной штаб для борьбы с коронавирусом

Также губернатор распорядился развернуть дополнительный окружной штаб в Новом Уренгое, где с начала вспышки коронавируса зафиксировано 1553 случая заболевания среди жителей и 837 - на предприятиях вблизи города, из которых 598 человек выздоровели. Город в последнее время является лидером по выявлению новых заразившихся. По словам пресс-службы правительства, большая выявляемость заболевших связана с массовым тестированием.

"Оперштабу поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции в торговых точках, аэропортах, на вокзалах и в местах массового пребывания людей", - уточняется в сообщении. Губернатор отметил, что магазины и организации, которые не соблюдают требования безопасности, должны понести наказание вплоть до приостановки деятельности.

Кроме того, принято решение о создании в Новом Уренгое 102 дополнительных коек, 70% которых будут оснащены кислородом. Сейчас в городе 611 коек. Дополнительно в Новый Уренгой уже направлено 46 медицинских работников из муниципалитетов Ямала и Тюмени. В ближайшее время ожидается прибытие еще более 20 врачей и среднего медперсонала.