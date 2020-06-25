В одном из районов Свердловской области из-за коронавируса переформирован состав избиркома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Состав территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алапаевского района Свердловской области полностью переформирован после диагностирования коронавирусной инфекции у ее председателя. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС председатель свердловского облизбиркома Сергей Русинов.

"Алапаевский район - да, была ситуация, в том районе заменили мы всех членов комиссии, она работает. <...> [Заменены] все члены комиссии, кто контактировал с председателем, [даже] <...> малое время <...>. Переговорили с членами комиссии и сформировали новый состав", - ответил Русинов на вопрос о диагностировании коронавирусной инфекции у председателя ТИК в Алапаевском районе.

Он добавил, что на участке провели полную санобработку. "Была также проведена работа с бюллетенями, так что, думаю, что там все будет в порядке", - сказал Русинов.

По данным региональной избирательной комиссии, в Свердловской области в голосовании примет участие более 3,3 млн человек, для которых будет обеспечена работа 2 491 постоянной избирательной комиссий и около 40 временных, также организовано голосование на придомовых территориях и по месту жительства.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.