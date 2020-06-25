Участки на Урале закрылись после первого дня голосования по конституции

ТАСС, 25 июня. Работа избирательных участков в регионах Уральского федерального округа в первый день голосования по поправкам к Конституции РФ прекращена, представители областных избирательных комиссий отмечают активное участие избирателей.

"Активность на ямальских участках наблюдается сегодня. И на некоторых из них сегодня с утра были очереди. Мы наблюдали, что ямальцы шли на участки и наблюдали небольшие очереди, так как на входе волонтеры обрабатывают всем руки антисептикам и выдают средства защиты, что спровоцировало небольшие очереди", - рассказали ТАСС в пресс-службе Избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа.

Активность избирателей отметил и председатель свердловского облизбиркома Владимир Русинов. "Голосование идет достаточно активно. Заканчивается голосование в труднодоступных и отдаленных местностях", - рассказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что тоже принял участие в голосовании. "Я тоже сходил выразить свое мнение. Заодно проверил, как выполняются санитарные требования. Напоминаю, что все участки должны дезинфицироваться, организаторы и голосующие должны быть в масках", - написал он в своем Instagram.

Проголосовала и губернатор Югры Наталья Комарова, сообщил департамент общественных и внешних связей ХМАО. "Общероссийское голосование проходит в максимально безопасных условиях. Проголосовать безопасно можно на каждом избирательном участке региона. <…> Призываю вас принять активное участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в конституции", - обратилась она к жителям региона.

Президент России Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.