Сургут в 2020 году из-за коронавируса потеряет почти 1,4 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Сургута, крупнейшего по численности населения города Ханты-Мансийского автономного округа, подсчитали, что потери бюджета муниципалитета из-за пандемии коронавируса в 2020 году предварительно составят почти 1,4 млрд рублей. Чтобы частично их восполнить, Сургут планирует привлечь два кредита - на 650 млн и 200 млн рублей, сообщила ТАСС в пятницу директор департамента финансов местной администрации Елена Дергунова.

В Югре режим самоизоляции введен в конце марта, тогда же были закрыты магазины (кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости), места общественного питания, предприятия сферы услуг (в том числе парикмахерские), отменены спортивные и культурно-массовые мероприятия.

"Предварительная оценка потерь бюджета Сургута, которых не досчитается казна города в этом году, - 1,379 млрд рублей. Причиной резкого падения доходов стала пандемия коронавируса - упали поступления налогов", - сказала Дергунова.

Она отметила, что доходы бюджета города изначально были запланированы в размере 31,496 млрд рублей, расходы - 33,011 млрд рублей, дефицит - 1,5 млрд рублей. Таким образом, из-за коронавируса муниципалитет потеряет около 4,4% от запланированной суммы доходов.

По словам Дергуновой, чтобы частично восполнить выпадающие доходы, администрация города планирует взять два кредита. Вопрос того, где они будут привлекаться, пока решается. "Один на 650 млн рублей, другой - на 200 млн рублей. Средства <...> пойдут на ремонт дорог", - уточнила собеседница агентства.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ХМАО достигло 7 837, регион занимает восьмое место в стране по количеству инфицированных. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте (1 958), Сургутском районе (1 300) и Нижневартовске (895). Режим самоизоляции в регионе продлен до 1 июля, при этом уже работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.