Медики из Москвы помогут жителям Ямала в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 26 июня. Врачи из Москвы прилетят в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования.

"В ближайшее время [медики] прибудут", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что московские врачи прилетят в Новый Уренгой. Точная дата их прибытия на данный момент уточняется.

Ранее в регионы России уже были направлены несколько московских медицинских бригад для работы в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском крае, Владимире и Пскове. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с коронавирусом по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 4 709 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 846 случаев зарегистрировано на месторождениях Ямала. Всего врачам удалось вылечить 2 006 человек, 34 пациента умерли.