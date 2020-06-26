Свердловский губернатор разрешил работу автошкол, библиотек и спа-салонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

"В Свердловской области стабилизировалась эпидситуация, количество выявленных случаев COVID-19 идет на спад. Например, сегодня у нас зарегистрировано 193 новых случая при 290 выписанных, то есть началось существенное преобладание выписанных пациентов над вновь заболевшими. Система здравоохранения региона работает уверенно, стабильно, имеет серьезный запас прочности. По итогам консультаций с экспертами здравоохранения и учеными я принял решение отменить ряд действующих ограничений", - написал он, уточнив, что подпишет соответствующий указ в ближайшее время.

Губернатор разрешил работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 кв. м (ранее разрешение имели только магазины площадью до 400 кв. м - прим. ТАСС), библиотекам, автошколам для практических занятий по вождению и сдачи экзаменов, профессиональным спортивным клубам на спортбазах, спа-салонам и организациям оздоровительного отдыха для детей.

Режим повышенной готовности в Свердловской области ранее продлен до 29 июня, обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65 лет. В регионе запрещена работа торговых центров и общепита. Также жителям Свердловской области нужно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и магазинах. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий за исключением спортивных, проходящих на открытых стадионах.

Всего в Свердловской области зафиксировано 11 877 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых выписано 6 786 (57%), умерли 85 человек.