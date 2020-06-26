Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 12 июля

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе до 12 июля. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.

"Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности по 12 июля. В совокупности с изменениями в п. 16 распоряжения правительства №146 это позволит гражданам возрастной категории "65+" оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа некоторых объектов, с 15 июня разрешена деятельность санаториев и занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

Всего в Челябинской области зафиксировано 6 982 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 162 - за последние сутки. Выписаны после выздоровления 3 798 (54%) человек, умерли 136.