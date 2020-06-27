Правительство Югры приняло отчет по бюджету за 2019 год с профицитом в 11 млрд рублей

ТАСС, 27 июня. Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры был принят на заседании правительства с профицитом в 11 млрд рублей, сообщает департамент общественных и внешних связей региона в субботу.

"Большая часть программных расходов - это социальные программы - свыше 68%. Относительно прошлого года эти расходы увеличились более чем на 17 млн рублей. По итогам 2019 года бюджет автономного округа исполнен с профицитом. Резервный фонд в сумме 5 млрд рублей в течение года не был задействован. Государственный долг, представленный государственными облигационными займами, составил 13 млрд рублей", - цитируют в сообщении главу ХМАО Наталью Комарову.

По словам директора окружного департамента финансов - заместителя губернатора Веры Дюдиной, приведенным в сообщении, в минувшем году в региональную казну поступило 259,8 млрд рублей. Это составило 103,7% к уточненному плану. При этом расходы за 2019 год, уточнила она, исполнены в сумме 248,8 млрд рублей, что составляет 94,2% к уточненному плану на год. Таким образом, профицит бюджета составил 11 млрд рублей.

Увеличению доходов способствовало изменение макроэкономических показателей, в числе которых - цена на нефть, объемы добычи сырья на территории Югры, федеральные поступления, уточняется в сообщении. Это позволило округу дополнительно направить значительные ресурсы на такие ключевые направления, как здравоохранение, образование, жилищная политика и многие другие.

Доходы бюджета региона на 2019 год в соответствии с последними изменениями, принятыми в ноябре 2019 года, составляли 249 млрд рублей и расходы - 262,5 млрд. Дефицит бюджета на 2019 год составлял 13,5 млрд рублей.