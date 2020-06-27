В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса

ТАСС, 27 июня. Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области. Вирус выявлен у 10 человек, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

"Среди пожилых пациентов пансионата, большинство из которых уже находятся в тяжелом по имеющимся заболеваниям состоянии здоровья, 24 июня был выявлен положительный результат на COVID-19. Заболевшего пациента госпитализировали в моногоспиталь, у всех контактных были взяты анализа на коронавирус. По лабораторным результатам положительный тест выявлен у 10 человек, из них - 1 сотрудник пансионата", - говорится в сообщении.

Четверо из подтвержденных относятся к маломобильной категории граждан, уточняют в оперштабе. Специализированными бригадами скорой помощи постепенно производится госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией. Распределение идет в зависимости от степени тяжести состояния пациентов пансионата.

По данным оперштаба, на 27 июня в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациентов 1 720 вылечились, 17 умерли.