Грозы ожидаются во всех регионах УрФО 28 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Грозы и дожди ожидаются во всех регионах Уральского федерального округа в воскресенье. В Челябинской и Свердловской областях ожидается град, сообщается на сайтах местных гидрометцентров.

"28 июня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура до 19 градусов тепла. Порывы ветра до 14 м/с", - сообщается на сайте гидрометцентра Курганской области.

Челябинский гидрометцентр на воскресение также прогнозирует облачную погоду, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. Температура поднимется до 23 градусов тепла, возможны порывы ветра до 18-23 м/с. Град и грозы, по данным синоптиков 28 июня прогнозируются и в Свердловской области.

По данным ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в Тюменской области ожидается гроза, дождь и сильные порывы ветра до 16 м/с. Температура днем достигнет 20 градусов тепла. Гроза и порывы ветра до 14 м/с ожидаются и в Ханты-Манскийском автономном округе - Югре. Температура воздуха местами составит 20-25 градусов выше нуля. На Ямале температура воздух прогреется до 29 градусов и также ожидаются грозы и дожди.