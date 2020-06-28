Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 5 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июня. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова подписала постановление о продлении режима обязательной самоизоляции до 5 июля включительно. Об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении. Прежде режим самоизоляции был установлен до 1 июля.
Число подтвержденных случаев коронавируса в ХМАО достигло 8 402, регион занимает восьмое место в стране по количеству инфицированных. В настоящее время в Югре уже работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.