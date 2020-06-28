Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 5 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июня. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова подписала постановление о продлении режима обязательной самоизоляции до 5 июля включительно. Об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении. Прежде режим самоизоляции был установлен до 1 июля.