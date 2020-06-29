На Урале оштрафовали женщину, по вине которой при пожаре погибли двое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы поселка Нейво-Рудянка Свердловской области, по вине которой в пожаре погибли двое детей. Женщина оштрафована на 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Кировградский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы пос. Нейво-Рудянка. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность их соблюдать, повлекшее смерть двух и более лиц"). <…> Кировградский городской суд, освободив женщину от уголовной ответственности, назначил подсудимой в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Пожар произошел 14 сентября 2019 года в поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа, в нем погибли две девочки 2016 и 2017 годов рождения. Женщина проживала со своими двумя детьми и мужем в арендованной квартире. Утром 14 сентября 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с детьми уснула, оставив включенным отопительный прибор. "В результате близости обогревателя к сгораемым материалам возник пожар, во время которого двое малолетних детей отравились угарным газом и впоследствии скончались", - уточнили в ведомстве. Ее супруг в это время находился на работе.