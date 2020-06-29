Фестиваль документалистики "Россия" перенесли на месяц из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Организаторы фестиваля документального кино "Россия" в Екатеринбурге перенесли его на месяц из-за пандемии коронавируса. Фестиваль пройдет в этом году с 23 по 28 ноября, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь кинофестиваля Наталья Агапитова.

В прошлом году фестиваль проходил с 1 по 6 октября. Было заявлено 476 работ, из них 45 вошли в шорт-лист.

"[Фестиваль] пройдет с 23 по 28 ноября", - сообщила Агапитова, пояснив, что перенос связан с ситуацией с коронавирусом.

Собеседница агентства уточнила, что уже объявлено начало приема заявок. Они принимаются до 10 сентября, уточняется на странице фестиваля во "Вконтакте".

Фестиваль "Россия" пройдет в Екатеринбурге в 31-й раз. В разные годы председателями жюри смотра были, в частности, Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.