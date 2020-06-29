Всех пациентов, поступающих в стационары в Челябинске, будут тестировать на коронавирус

В пресс-службе управления здравоохранения ТАСС пояснили, что до недавнего времени на коронавирус из числа направленных на госпитализацию проверяли только у тех, у кого наблюдались симптомы инфекции.

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Медики в Челябинске, где неделю назад произошла вспышка коронавируса в областном онкоцентре, будут проверять на наличие вируса всех пациентов, которые поступают в стационары муниципального подчинения. Об этом в понедельник во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.

"Приобретены тест-системы, которые относятся к методикам экспресс-тестирования [на коронавирус]. Мы будем тестировать не только пациентов, которые поступают на плановую госпитализацию, но и пациентов, которые поступают на экстренную госпитализацию. Все пациенты, которые попадают на стационарное лечение в медицинские организации муниципального подчинения, будут тестироваться на входе. Это поможет остановить количество заносов и не допустить вспышки заболеваемости в стационарах", - сказала Горлова.

22 июня со ссылкой на Минздрав Челябинской области сообщалось, что медики выявили 83 случая заражения коронавирусом в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Закрыты несколько отделений медицинского учреждения.

По данным горздрава, количество заболевших с начала пандемии жителей Челябинска составляет 2 753 человека, выздоровели и выписаны 1 334 человека, продолжают лечение 1 355. По данным Минздрава Челябинской области, всего в регионе на утро 29 июня подтверждены 7 440 случаев заражения коронавирусом (плюс 149 новых случаев за сутки). Продолжают лечение 3 196 человек, всего 4 058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.