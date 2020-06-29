В Челябинской области разрешили работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков

В Челябинской области в настоящее время разрешены занятия спортом на улице, одиночные или с членами семьи прогулки, возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. метров, работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские, открыты парки и скверы. Продолжает действовать масочный режим в общественных местах и в транспорте.

ТАСС, 29 июня. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, с понедельника в регионе разрешена работа летних кафе, фитнес-центров и зоопарков, сообщает пресс-служба главы региона.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений. Согласно документу, разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам, но только экспозиций на открытых территориях", - говорится в сообщении.

Их деятельность разрешается только при обеспечении всех мер безопасности, разработанных Роспотребнадзором.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии жителей Челябинска составляет 2 753 человека, выздоровели и выписаны 1 334 человека, продолжают лечение 1 355. По данным Минздрава Челябинской области, всего в регионе на утро 29 июня подтверждены 7 440 случаев заражения коронавирусом (плюс 149 новых случаев за сутки). Продолжают лечение 3 196 человек, всего 4 058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.