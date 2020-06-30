Дистанционное образование для школьников Югры может возобновиться в сентябре

В регионе режим самоизоляции продлен по 5 июля включительно. В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Обучение в школах Ханты-Мансийского автономного округа в дистанционном режиме может продолжиться с 1 сентября 2020 года. Такое решение зависит от эпидемиологической обстановки и наличия вакцины против коронавируса, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, реагируя на соответствующие сообщения от жителей на ее странице в Instagram .

"Такое решение [об обучении в школах в дистанционном режиме] принималось в период обострения пандемии и в целях обеспечения безопасности детей. Действовал этот режим в апреле-мае текущего учебного года (затем школьники ушли на каникулы - прим. ТАСС). Как будет организован учебный процесс в новом году, зависит от того, как поведет себя инфекция, мы с вами, создадут ли препараты, лекарства и вакцины против COVID-19. Прошу родителей ответственно относиться к здоровью своих детей", - сказала Комарова.

Она отметила, что в ее аккаунт в Instagram поступают сообщения, в которых люди пишут о плюсах и минусах обучения школьников с использованием дистанционных технологий. "Всплеск интереса к оценке дистанционного режима обучения в школах региона вызван разными причинами. <…> Некоторые жители даже организовали сбор подписей под петицией против дистанционного образования", - отметила глава региона.

Комарова также со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщила, что в Югре число подтвержденных случаев коронавируса к настоящему времени достигло 8 958, из них 279 за прошедшие сутки, 4 501 человек выздоровел, 55 умерли, в том числе трое за последние сутки.