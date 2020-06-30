В Тюменской области со 2 июля откроются библиотеки

ТАСС, 30 июня. Библиотеки Тюменской области откроются на прием и выдачу книг со 2 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Моор, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры во вторник.

"Со 2 июля в Тюменской области вновь заработают библиотеки. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. На решение во многом повлияла активность жителей. Они писали обращения в областной департамент культуры, оставляли комментарии в социальных сетях и звонили с просьбой скорее открыть любимые читальни", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что библиотеки будут работать только на выдачу и прием литературы по предварительной записи для того, чтобы посетители не контактировали друг с другом, чтобы не было скопления людей. Все издания, которые вернут читатели, "попадут в обязательный карантин".

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в библиотеках проводятся профилактические и технические процедуры, необходимые для безопасной работы. В каждой библиотеке проходит генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, а работникам ежедневно измеряют температуру.

По данным оперативного штаба региона, всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 3 087 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 772 пациента выздоровели, 18 человек умерли.