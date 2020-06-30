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Пандемия коронавируса нового типа

В Свердловской области разрешили работу детских садов с загрузкой на 50%

Решение будет действовать со 2 июля
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Работа детских садов Свердловской области возобновляется с загрузкой на 50%. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев во вторник в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Со 2 июля мы планируем увеличить количество дежурных групп в детских садах. Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребенка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%", - написал Куйвашев.

В регионе из-за коронавируса продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 12 792 случая новой коронавирусной инфекции. Всего уральские врачи вылечили 7 459 пациентов, 95 человек умерли.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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