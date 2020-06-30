В Екатеринбурге с 1 июля открываются летние кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Летние веранды кафе и ресторанов в Екатеринбурге, работа которых была прервана из-за связанных с коронавирусом ограничений, открываются с 1 июля, соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила", - написал губернатор в своем официальном аккаунте в Instagram во вторник.

Куйвашев отметил, что решение о возобновлении работы летних кафе в муниципалитетах Свердловской области будет решаться исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 12 792 случая новой коронавирусной инфекции. Всего уральские врачи вылечили 7 459 пациентов, 95 человек умерли.