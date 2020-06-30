Цуканов оценил организацию в УФО голосования по поправкам к конституции

ТАСС, 30 июня. Голосование по поправкам к Конституции РФ в Уральском федеральном округе (УФО) организовано на высоком уровне и с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности, сообщил ТАСС полномочный представитель президента в округе Николай Цуканов.

Явка по УрФО на 30 июня, по данным ЦИК, составила около 40% с учетом данных по общему количеству избирателей, предоставленных областными избирательными комиссиями, проголосовали 3,7 млн человек. Всего на Урале зарегистрировано порядка 9 млн избирателей.

"Голосование в округе организовано на высоком уровне. Прежде всего соблюдены на участках меры противоэпидемической безопасности, и члены избирательных комиссий, наблюдатели и жители, которые приходят на участки, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Принимаются все меры антитеррористической и противопожарной безопасности", - сказал он после того, как проголосовал на избирательном участке № 1702 в Екатеринбурге.

Контроль комиссий и наблюдателей

На Ямале соблюдение мер, рекомендованных Роспотребнадзором, находится на ежедневном контроле со стороны окружной избирательной комиссии, сообщили в пресс-службе ОИК. Все участки прошли комиссию ведомства, члены участковых комиссий ведут свою работу строго с соблюдением рекомендаций. Подтвердил соблюдение мер безопасности на участках Тюменской области и председатель общественной палаты региона Геннадий Чеботарев. В Telegram-канале тюменского оперштаба он сообщил, что наблюдатели лично посетили около ста участков для голосования только за 29 июня и убедились, что процесс голосования идет в точном соответствии с требованиями ЦИК и предписаниями Роспотребнадзора.

Председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас рассказал, что все комиссии региона работают как единая команда. "Нас больше 20 тысяч человек. Мы все заняты очень важным трудом, нынешние условия показали, что мы прошли проверку на прочность и продолжаем организовывать все на высоком уровне. Ни одной подтвержденной жалобы, которая требовала бы корректирующих действий, нами не зафиксировано", - сказал он.

Удобство и безопасность

Губернатор Свердловской области на встрече с журналистами сообщил, что возможность проголосовать дома или на придомовой территории обезопасила свердловчан от рисков заражения коронавирусной инфекцией. "Все это направлено на безопасность голосования, недопуск скопления на избирательных участках. Это дает возможность людям проголосовать удобно, не передвигаясь общественным транспортом", - отметил он. В Югре, сообщил журналистам, председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев, действуют несколько УИКов в автобусах, которые приезжают к избирателям, проживающим в кооперативах и дачных товариществах. В Сургуте таких пять. В них соблюдаются все меры безопасности и защиты от коронавируса, жители при этом голосуют прямо в автобусе.

А в Курганской области позаботились об удобстве голосования для будущих мам. "Им не пришлось никуда ехать - избирательная комиссия приехала к ним сама. Члены избирательной комиссии организовали выездное голосование", - говорится в сообщении регионального оперштаба. При этом ОИК работает в центре целую неделю - до 1 июля. Выборы проходят по всем правилам - присутствуют члены комиссии, на входе всем измеряют температуру, выдают пакет с маской, перчатками и ручкой.