Первый скорый пассажирский поезд отправился из Свердловской области в Крым

ТАСС, 30 июня. Прямое железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Симферополем открыли во вторник запуском скорого пассажирского поезда "Таврия", который отправился по маршруту поздно вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"30 июня 2020 года в 22:35 (20:35 мск) с железнодорожного вокзала Екатеринбурга отправился первый поезд "Таврия" по маршруту Екатеринбург - Симферополь. Это первый скорый пассажирский поезд между городами, протяженность его маршрута составит 3 тыс. км. Состав проследует через восемь регионов страны", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что новый маршрут пользуется большим спросом. Билеты на первый поезд раскуплены полностью, основная часть пассажиров проследует до конечной станции.

В пресс-службе уточнили, что поезда "Таврия" будут курсировать двумя разными маршрутами. Первый проходит через Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград, второй маршрут будет проходить через Казань, Саранск, Пензу. График движения составлен до декабря.

В составе поездов купейные и плацкартные вагоны. Для удобства пассажиров места оборудованы индивидуальными приборами освещения и розетками. В автоматическом режиме работает система климат-контроля.

Компания "Гранд сервис экспресс" создана в 2002 году, является первым частным железнодорожном перевозчиком страны.