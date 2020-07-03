{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кургане четыре человека пострадали при ДТП с автобусом

В автобусе находились семь человек
Описание
© ГУ МЧС России по Курганской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Кургане, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Произошло столкновение автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Honda Integra. В автобусе пострадали два человека, еще двое - в легковом автомобиле", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего в автобусе находились семь человек, в том числе ребенок, он не пострадал. Спасатели МЧС провели деблокацию людей, которые были зажаты в легковушке.

Теги
РоссияКурганская область
Пандемия коронавируса нового типа
В Тюменском кардиоцентре выявили очаг коронавируса
Зафиксированы пять случаев заболевания
Читать полностью