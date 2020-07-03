В Кургане четыре человека пострадали при ДТП с автобусом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Кургане, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Произошло столкновение автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Honda Integra. В автобусе пострадали два человека, еще двое - в легковом автомобиле", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего в автобусе находились семь человек, в том числе ребенок, он не пострадал. Спасатели МЧС провели деблокацию людей, которые были зажаты в легковушке.