Несколько школьников в Свердловской области не допустили до сдачи ЕГЭ из-за температуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Несколько школьников в Свердловской области не допустили до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за результатов термометрии. Трое выпускников будут сдавать экзамен в резервные дни, сообщил в пятницу министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов на пресс-конференции, посвященной ЕГЭ.

Основная волна сдачи ЕГЭ стартовала 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в ЕГЭ зарегистрированы около 714 тыс. человек.

"Сегодня трое наших выпускников были не допущены по результатам термометрии в разных городах Свердловской области. Для них все было обеспечено, они знают, что в соответствии с их правами будут определены резервные дни", - сказал Биктуганов.

Всего в 2020 году в регионе изначально планировали сдавать ЕГЭ порядка 19 тысяч школьников и 2 тысячи выпускников прошлых лет. Более 2 тысяч школьников отказались от сдачи экзаменов в этом году, так как они не требуются для получения аттестата.