{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В мэрии Челябинска прокомментировали появление свастики в лазерном шоу

Шоу провели в честь присвоения Челябинску звания "Город трудовой доблести" и посвятили Победе в Великой Отечественной войне, после чего в соцсетях появились его фрагменты с нацистской символикой

ТАСС, 3 июля. Лазерное шоу в честь присвоения Челябинску звания "Город трудовой доблести" было посвящено Победе в Великой Отечественной войне, а распространяемые в соцсетях фрагменты с нацистской символикой вырваны из контекста. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

На странице в Facebook челябинского журналиста, продюсера и автора книг Романа Грибанова обсуждение сводится к тому, что шоу плохо отражает историю города, кроме того, есть фрагмент с "зигующим Гитлером". Во "Вконтакте" и в Instagram многочисленные пользователи на своих страницах делятся фрагментом шоу, где демонстрируется свастика.

"Фрагмент [лазерного шоу], разумеется, был вырван из контекста. Такое вырывание - это уже предмет разбирательства правоохранительных органов. Конечно же, там речь шла о разгроме Советской армией немецко-фашистских захватчиков", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

В четверг вечером на сайте Кремля был размещен указ президента России Владимира Путина о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В Челябинске, празднуя это событие, провели салют из 250 залпов и показали лазерное шоу на фасаде здания университета.

Теги
РоссияЧелябинская область
Пандемия коронавируса нового типа
В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских ранее сообщили о занижении в статистике количества случаев заражения коронавирусной инфекцией
Читать полностью