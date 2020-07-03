В мэрии Челябинска прокомментировали появление свастики в лазерном шоу

ТАСС, 3 июля. Лазерное шоу в честь присвоения Челябинску звания "Город трудовой доблести" было посвящено Победе в Великой Отечественной войне, а распространяемые в соцсетях фрагменты с нацистской символикой вырваны из контекста. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

На странице в Facebook челябинского журналиста, продюсера и автора книг Романа Грибанова обсуждение сводится к тому, что шоу плохо отражает историю города, кроме того, есть фрагмент с "зигующим Гитлером". Во "Вконтакте" и в Instagram многочисленные пользователи на своих страницах делятся фрагментом шоу, где демонстрируется свастика.

"Фрагмент [лазерного шоу], разумеется, был вырван из контекста. Такое вырывание - это уже предмет разбирательства правоохранительных органов. Конечно же, там речь шла о разгроме Советской армией немецко-фашистских захватчиков", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

В четверг вечером на сайте Кремля был размещен указ президента России Владимира Путина о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В Челябинске, празднуя это событие, провели салют из 250 залпов и показали лазерное шоу на фасаде здания университета.