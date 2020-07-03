Власти Югры создадут приложение для связи жителей с подозрением на коронавирус с врачами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют создать мобильное приложение, которое позволит жителям с подозрением на коронавирусную инфекцию или подтвержденным заболеванием оперативно сообщать врачам о своем состоянии. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора департамента здравоохранения Югры, руководитель рабочей группу регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом Владислав Нигматулин.

"Не хватает усилий, чтобы позаботиться о каждом жителе, когда они не знают, что с ними происходит. <…> В этой связи возникла идея создать мобильное приложение, которое можно будет загружать на телефоны пациентов, чтобы они вовремя сообщали врачам о своем состоянии. Сейчас мы проработаем вопрос, насколько быстро можно эту идею реализовать и можно было оперативно следить за состоянием здоровья людей", - сказал Нигматулин в ходе заседания регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что не все граждане знают, как себя вести, если они попали в разряд контактных или тех, у кого выявлено заболевание.

"В отношении мобильного приложения. Среди обращений граждан есть те, которые совпадают с вашими оценками, касаемо того, что люди не знают, что должно происходить в связи с тем, что они попали в разряд контактных или отнесены к категории граждан у которых выявлен ковид, например, бессимптомный или средней тяжести проявления симптомов. Это важно и нужно организовать, чтобы люди понимали, что должно происходить в случае, если [у жителей имеется подозрение или выявлено заболевание]", - сказала глава региона.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 5 июля включительно, а гражданам в возрасте старше 65 лет - до 12 июля. В ХМАО на 3 июля зарегистрировано 9 756 случаев коронавирусной инфекции, 63 человека умерли, 4 947 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в стране по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции.