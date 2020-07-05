Власти ХМАО разрешили въезд в три поселения района, ограниченный в мае из-за коронавируса

ТАСС, 5 июля. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) сняли ограничения на въезд и выезд в населенные пункты Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский, которые вводились в конце мая в связи с ростом в муниципалитете количества подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой, опубликованном на сайте регионального правительства.

Населенные пункты находятся в Сургутском районе, в котором зарегистрировано наибольшее по региону число случаев заражения коронавирусом - 380, согласно данным на 21 мая. Ранее в этих поселениях решением главы региона была приостановлена работа предпринимателей, торгующих непродовольственными товарами и оказывающих бытовые услуги населению, а также детских садов.

В субботу власти ХМАО продлили режим самоизоляции в регионе до 12 июля.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 272 новых случая коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях. Всего в регионе на утро 5 июля выявлен 10 301 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.