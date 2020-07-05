Открытая программа онлайн-форума "Утро-2020" собрала более 50 тыс. просмотров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Основная программа форума уральской молодежи "Утро-2020" собрала более 50 тысяч просмотров. Впереди участников ждут итоги грантового конкурса, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), который в этом году является соорганизатором форума.

Ранее, 3 июля, организаторы сообщали, что на участие в форуме было подано более 2 тыс. заявок, из которых выбрали 1 420 участников.

"За время форума открытая программа собрала более 50 000 просмотров. Участники форума узнали почему нужно участвовать в национальных проектах, как быть полезным обществу и находиться в повестке, как грамотно продвигать свои инициативы и развивать мир. Ребят ждет подведение итогов по своим площадкам и объявление победителей грантового конкурса Росмолодежи", - сказали в пресс-службе.

В течение трех дней участники посещали виртуальные мастер-классы по 12 направлениям, изучали национальные проекты, предлагали собственные инициативы для их развития. "Вы первые, кто в таком формате отважился на проведение форума. Своим примером вы показали, что ничто не сможет помешать объединению, благородству, целеустремленности молодых людей. Мы будем ждать новой встречи", - сказал на закрытии форума заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

Исполнительный директор форума "Утро-2020", заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга отметила, что форум оказался востребованным, так как в период пандемии аудитория "соскучилась по таким мероприятиям".

Одним из уже представленных на форуме проектов стал новый гимн активной молодежи, написанный с помощью нейросети. Участники написали четверостишие и выбрали фрагмент музыкальной композиции, для создания мелодии нейросети предложили первый такт, на основе которого она написала продолжение.

О форуме

Темой форума "Утро-2020", который впервые проходит в онлайн-формате с 3 по 5 июля, является молодежь как драйвер национальных проектов. В этом году участники форума предложат проекты, направленные на развитие родных регионов.

Учредители форума - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.