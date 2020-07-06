В Ханты-Мансийске закрыли все детские сады из-за распространения коронавируса

В Югре одним из лидеров по суточному приросту больных с коронавирусной инфекцией является Ханты-Мансийск, ежесуточно в муниципалитете фиксируют несколько десятков новых случаев. Согласно информации регионального оперативного штаба, число подтвержденных случаев коронавируса в Ханты-Мансийске превышает 600. По данным пресс-службы муниципалитета, преобладают семейные очаги.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июля. /ТАСС/. Все детские сады, в том числе частные, временно прекратили работу с 6 по 12 июля в Ханты-Мансийске, чтобы коронавирусной инфекцией не заразились воспитанники и сотрудники. Такой шаг связан с резким ростом количества заразившихся в городе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

"В Ханты-Мансийске с 6 по 12 июля приостановлена работа всех детских садов и дежурных групп в них. Это связано с ростом количества больных в городе и необходимостью принять меры для недопущения заражения воспитанников и сотрудников коронавирусной инфекцией", - сказала собеседница агентства.

Как уточняется на сайте администрации Ханты-Мансийска, родители смогут на этот период взять больничный и остаться с детьми дома.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, затем продлен до 12 июля, в том числе для граждан в возрасте старше 65 лет. В ХМАО зарегистрировано 10 301 случай коронавирусной инфекции, 69 человек умерли, 5 326 пациентов выздоровели. Регион занимает шестое место в стране по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов (за исключением Ханты-Мансийска), школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.