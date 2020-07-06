В Югре планируют бесплатно выдавать "Гриппферон" из-за роста числа случаев коронавируса

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Югре в настоящее время одна из причин роста числа новых случаев коронавируса - семейные очаги. В ХМАО зарегистрировано 10 590 случаев новой инфекции, из них 289 за последние сутки.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены закупить около 25 тыс. упаковок "Гриппферона" на 7,3 млн рублей из средств резервного фонда региона из-за продолжающегося роста числа новых случаев коронавирусной инфекции. Лекарство планируется бесплатно выдавать семья, где есть больные с легкой формой заболевания, сообщила в понедельник ТАСС главный внештатный специалист по инфекционным болезням окружного департамента здравоохранения Людмила Катанахова.

"По лекарственному препарату рекомбинантный интерферон-альфа 2b: его торговое название - "Гриппферон". Здесь очень правильное и верное решение (закупка большой партии - прим. ТАСС). Сейчас в Сургуте, Ханты-Мансийске и ряде других муниципалитетов наблюдаются семейные очаги <...> коронавирусной инфекции. Планируется, что в семейных очагах будет проводиться профилактика COVID-19, и медицинские организации будут данный препарат выдавать бесплатно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "Гриппферон" используется не только для лечения легких форм коронавируса, которые протекают в виде респираторной инфекции, но и для его профилактики. Как сообщается на сайте правительства Югры, власти региона планируют закупить около 25 тыс. упаковок "Гриппферона", направив на это 7,3 млн рублей из резервного фонда округа. Одна упаковка лекарства на одного человека обойдется в 292 рубля.

Катанахова добавила, что Югра также приобретет не менее 500 упаковок "Авифавира" на сумму около 10 млн рублей. Первые партии лекарства уже поступили в больницы региона. "Лекарство "Авифавир" начало поступать в больницы Югры. Всего будет закуплено не менее 500 упаковок. Препарат будет использоваться только врачами в условиях стационара. Стоимость [одной упаковки] этого препарата более 20 тыс. рублей, вот и считайте на 500 упаковок [потребуется около 10 млн рублей]", - уточнила она.

Югра занимает шестое место в стране по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. За период пандемии 72 человека умерли, 5 476 пациентов выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, затем продлен до 12 июля, в том числе для граждан старше 65 лет. В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов (за исключением Ханты-Мансийска), школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

О препарате

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Группа компаний "ХимРар" является единственным и эксклюзивным на территории РФ производителем и поставщиком лекарственного препарата на основе "Фавипиравира" (торговое название препарата - "Авифавир").