В Екатеринбурге готовят проект восстановления татарского квартала XIX века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Общественники планируют возродить в Екатеринбурге уникальный татарский квартал XIX века с усадьбами деревянного зодчества, благоустроив их и пространства вокруг. Об этом сообщила в понедельник ТАСС руководитель PR-направления музея истории города Ирина Костерина.

"Участники "Школы наследия" выбрали исторические здания, провели вместе с экспертами исследования и предложили проекты новой жизни с решениями, привлекательными для инвестирования. Проект "Татарская слобода Екатеринбурга на пересечении Европы и Азии" посвящен развитию территории в квартале улиц Сакко и Ванцетти - Шейнкмана, в XIX веке здесь располагался татарский квартал - это уникальное место, где сохранились четыре шедевра деревянного зодчества", - рассказала она.

По словам представителя музея, в ближайшее время будет сформирована общая концепция квартала, включающая его благоустройство, а также интерьеры и экстерьеры памятников архитектуры и других зданий. Кроме того, предполагается разработать проектную документацию по реставрации зданий и запустить сбор средств на эти цели. Костерина уточнила, что общественники уже собрали все имеющиеся о домах Татарской слободы материалы, в том числе публикации в СМИ и фотографии разных лет, вычертили планы помещений и оформили паспорта памятников наследия. Проведены переговоры с некоторыми собственниками зданий и с потенциальными финансовыми партнерами.

На территории татарского квартала расположены дома купцов Агафуровых - в одном из них сейчас находится постпредство Татарстана в Свердловской области, в другом - музейный клуб. Кроме того, здесь сохранились дом крестьянина Панова и дом купца Лебедева, но оба здания уже много лет пустуют. Также, как отметила собеседница агентства, на территории Татарской слободы расположен особняк статского советника Миллера: в разное время в здании работали татаро-башкирский клуб, библиотека, театр "Мусульманский очаг Урала" и клуб "Нацмен".

Этот объект должен гармонично влиться в ансамбль Екатеринбурга как в архитектурно-историческом, так и в культурно-национальном плане, считают его инициаторы. Она отметила, что в итоге в городе появится новое общественное пространство.

Просветительский проект "Школа наследия. Екатеринбург" был отмечен в 2019 году Фондом президентских грантов, размер выплаты на проведение обучений, лекций, мастер-классов для горожан составил более 2 млн рублей. Инициатором проведения школы стал Фонд независимого кино "Манифест-16", партнерами выступили Музей истории Екатеринбурга, Управление Министерства культуры РФ по УрФО, Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия, Екатеринбургская специальная научно-реставрационная мастерская и Бюро технических экспертиз. В результате участники - обычные горожане и общественники - после курса лекций и семинаров создали 10 проектов по восстановлению исторических зданий и общественных мест города.