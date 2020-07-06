В Курганской области направят более 150 млн рублей на поддержку начинающих фермеров

ТАСС, 6 июля. Правительство Курганской области направит 151 млн рублей на грантовую поддержку 32 начинающих фермеров. В результате в регионе будет создано более 60 новых рабочих мест и приобретено более одной тысячи животных, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"32 начинающих фермера нашего региона получат гранты на развитие собственного дела, всего на конкурс поступало 90 заявок. <...> Максимальная сумма гранта составит 5 млн рублей, общая сумма грантовой поддержки превысила 151 млн рублей. <...> Благодаря грантовой поддержке будет создано более 60 новых рабочих мест, построено и приобретено 16 животноводческих помещений для содержания овец и крупнорогатого скота, а также приобретено 900 голов крупнорогатого скота и 200 голов овец", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что большинство выигравших гранты фермеров ориентированы на развитие мясного животноводства.

При выборе тех, кому достанется поддержка, учитывалось наличие у начинающих фермеров соответствующего образования, трудового стажа в сельском хозяйстве, а также число создаваемых рабочих мест при реализации заявленного проекта, наличие и площадь земельных участков, сельхозтехники и животных.

Курганская область - индустриально-аграрный регион. Агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики области - на его долю приходится до 15% валового регионального продукта. На селе проживает около 38% населения области, в агропромышленном комплексе действует порядка 230 сельскохозяйственных предприятий, около 1,2 тыс. крестьянских и почти 180 тыс. личных подсобных хозяйств.