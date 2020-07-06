Председателя УИК в Тюмени отправили в отставку за нарушение при подсчете протоколов

ТАСС, 6 июля. Председатель участковой избирательной комиссии №2911 города Тюмени отстранен от должности в связи с нарушением при подсчете бюллетеней на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, прошедшем 1 июля. Об этом сообщили в избирательной комиссии Тюменской области в понедельник.

"По результатам проведенной ТИК проверки было установлено, что в ходе подведения итогов голосования УИК №2911 не были подсчитаны два сейф-пакета с бюллетенями для голосования. При повторном пересчете все бюллетени для голосования были учтены. После пересчета голосов были внесены данные в протокол об итогах голосования, соответствующие действительным данным <…> Решением ТИК Восточного АО города Тюмени председатель УИК №2911 освобожден от должности и выведен из состава участковой комиссии", - говорится в сообщении.

В региональном избиркоме отметили, что сам председатель полностью признает свою вину в случившемся.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск 1 июля. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. В Тюменской области явка на голосовании составила 77,37%, из них 85,57% избирателей поддержали предложенные поправки.