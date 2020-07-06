Более 100 часов видеоконтента вошло в программу форума уральской молодежи "Утро"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Онлайн-мероприятия форума уральской молодежи "Утро-2020" составили более 100 часов видеоконтента и собрали около 70 тысяч просмотров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского федерального университета, который в этом году является соорганизатором форума.

Темой форума "Утро-2020", который впервые прошел в онлайн-формате с 3 по 5 июля, является молодежь как драйвер национальных проектов. В этом году участники форума предлагали проекты, направленные на развитие родных регионов.

"Итоги работы впечатляют участников и организаторов. На форуме мы опубликовали более 100 часов видеоконтента, открытые выступления собрали 68 900 просмотров. Нам крайне важны и люди по ту сторону экрана. Мы чувствуем их желание развиваться, голод по новым знаниями и смыслам", - приводят в сообщении слова исполнительного директора форума "Утро-2020", заместителя первого проректора УрФУ Надежды Терлыги.

Участники форума получили гранты Росмолодежи на общую сумму свыше 14 миллионов рублей на поддержку социально значимых инициатив. В конкурсе приняли участие представители 40 регионов России, победителями стали 37 человек.

Учредители форума "Утро" - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.