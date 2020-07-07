Экипажи "Уральских авиалиний" начали работу в двухнедельном графике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники из числа летных и кабинных экипажей авиакомпании "Уральские авиалинии", находившиеся во временном простое из-за пандемии, перешли на работу в формате двухнедельного графика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник.

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов на совещании по поддержке экономики и соцсферы с президентом Владимиром Путиным 15 июня сказал, что значительная доля сотрудников компании, штат которой порядка 4 тыс. человек, находится в скользящем простое из-за снижения объема перевозок в пандемию. Теперь речь идет о выходе из простоя.

"Количество сотрудников в простое остается на прежнем уровне. Изменилось время нахождения в простое. Сотрудники из числа летных и кабинных экипажей работают в двухнедельном графике: 2 недели летают, 2 недели отдыхают. Это сделано для равномерного распределения часов налета между всеми сотрудниками - то есть не совсем простой, а 2/2", - сказали в компании.

Увеличение пассажиропотока

Количество пассажиров авиакомпании в июне увеличилось в четыре раза по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Всего компания перевезла 170 163 пассажира за месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Скуратов ранее на совещании по поддержке экономики и социальной сферы с президентом Владимиром Путиным сообщил, что из-за пандемии коронавируса авиакомпания потеряла 94% объема перевозок.

"В апреле было перевезено 41 664 пассажира, в мае - 41 670 пассажиров, а в июне - 170 163. Таким образом, количество пассажиров в июне по сравнению с двумя предыдущими месяцами увеличилось более чем в четыре раза", - сообщили в компании.

В пресс-службе также уточнили, что за июнь компания увеличила количество рейсов до 60 в сутки. При этом в апреле перевозчик ежедневно выполнял 24 рейса, в мае - 34.

Также в компании добавили, что самыми популярными направлениями среди клиентов компании являются города на юге России. "Самые популярные направления июня: Москва - Симферополь, Москва - Сочи, Москва - Калининград, Москва - Анапа и Екатеринбург - Москва", - отметили в компании.

Компания "Уральские авиалинии" эксплуатирует 48 самолетов на условиях операционного лизинга, в 2019 году перевезла более 9,5 млн пассажиров.