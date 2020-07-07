"Уралвагонзавод" полностью завершит процесс цифровой трансформации до 2029 года

ТАСС, 7 июля. АО "Концерн "Уралвагонзавод" полностью завершит цифровизацию предприятий общества до 2029 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по информационным технологиям АО "Концерн "Уралвагонзавод" Константин Кравченко в ходе международного промышленного марафона "Иннопром" во вторник.

"Мы приступили к следующему этапу - перешли к стратегии как плану действия. Мы сейчас находимся на этапе формирования программы проекта. Мы понимаем, что будет за программа - примерно 300 программных проектов в год. В целом будет более 3 тыс.проектов, чтобы всю цифровую трансформацию реализовать <...>. Портфель проектов и программ расписан до 2029 года", - сказал он на сессии "Промышленные инновации: какие технологии будут определять производство будущего?".

Кравченко отметил, что стратегия цифровой трансформации концерна отвечает на вызовы современности, требования рынка и запрос государства. Перед компанией стоит задача повышения эффективности и верхнеуровневого управления, и управления производством.

Важным элементом стратегии является работа с данными, которые рождаются в процессе автоматизации, внедрение цифровых продуктов и сервисов, цифровизация процессов производства, система управления автоматизацией предприятий концерна. Ключевым элементом Кравченко назвал зрелость и увлеченность заказчика, что, по его мнению, составляет 70-80% успеха.

В пресс-службе концерна ТАСС пояснили, что цифровая трансформация предприятий концерна началась еще в 2019 году. В частности, некоторые процессы проектирования уже идут в полностью цифровом формате.

Международный промышленный марафон "Иннопром" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира проходит 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.