В Тюменской области сформируют целевую модель системы газификации

ТАСС, 7 июля. Целевая модель системы газификации для применения в разных регионах России будет сформирована и апробирована в Тюменской и Курганской областях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области по итогам межведомственного совещания по вопросам реализации в регионе пилотного проекта по внедрению социально-ориентированной модели региональной газификации во вторник.

"Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко провел межведомственное совещание по вопросам реализации в Тюменской области пилотного проекта по внедрению социально-ориентированной модели региональной газификации. <…> В ходе обсуждения была достигнута договоренность о проведении дополнительного анализа имеющихся проблем в вопросах газификации, чтобы на основе тюменского опыта определить параметры и условия формирования целевой модели системы газификации, которая после пилотирования в Тюменской и Курганской областях могла быть масштабирована и на другие регионы страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в регионе является успешной практика включения строительства газопровода - отвода от уличного газопровода до земельного участка потребителя в программу газификации, что позволяет населению практически бесплатно присоединяться к газовым сетям, а применение ресурсного метода ценообразования позволяет эффективно использовать каждый инвестиционный рубль. "В регионе оптимизированы административные процедуры строительства газовых сетей и технологического присоединения потребителей к ним", - добавили там.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в Тюменской области в рамках поручений главы государства в сфере газификации выполняется задача по повышению доступности стоимости подключения к газовым сетям.