Модернизация свердловского фарфорового завода потребует 300 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Около 300 млн рублей необходимо для модернизации площадки завода "Фарфор Сысерти" в Свердловской области, на которой планируется создать высокопроизводительное и компактное производство. Модернизация завода планируется с 2019 года, сейчас уже готова концепция реновации, сообщил во вторник ТАСС глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

В 2019 году в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили ТАСС, что избыточная территория завода будет разделена на две части: в одной будет сформировано современное эффективное производство, другая будет переформатирована под общественное пространство. Реализация этой инициативы поможет региону в выполнении нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"На сегодняшний день подготовлена концепция реконструкции данной территории. Директор эту концепцию презентовал региональным властям, и если эта концепция получит одобрение, следующий этап будет заключаться в проектировании и исполнении. <…> На модернизацию требуется в пределах 300 млн рублей", - сказал Нисковских, уточнив, что на базе завода необходимо создать "современную ремесленную мануфактуру, направленную на сохранение художественного творчества".

По словам Нисковских, сейчас фарфоровый завод работает стабильно. Он уточнил, что мастера выпускают новые для завода виды продукции, например, иконостасы, на которые поступило несколько крупных заказов. Во время пандемии завод запустил интернет-магазин.

Фарфоровое производство возникло в Сысерти Свердловской области в середине XX века. В 1980-е это было одно из крупнейших предприятий РСФСР, занимающихся выпуском высокохудожественных подарочных изделий. На данный момент мастера и художники "Фарфора Сысерти" производят столовую и чайную посуду, кофейные сервизы, столовые наборы, а также мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения - скульптуры, вазы, шкатулки, сувениры.