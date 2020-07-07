Пассажиропоток "Уральских авиалиний" сократился вдвое за полгода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток авиакомпании "Уральские авиалинии" по итогам шести месяцев 2020 года снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"С начала года услугами авиакомпании воспользовались 2 043 802 пассажира (-52% к 2019 году). Среди них на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) - 1 210 241 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) - 833 561 человек. Всего за этот период выполнено 16 843 рейса (-42% к 2019 году), среди них ВВЛ - 10 267, МВЛ - 6 576", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, в течение июня "Уральские авиалинии" перевезли 170 163 пассажиров, что в четыре раза больше, чем было в предыдущие два месяца. При этом всего в июне было выполнено 1 810 рейсов - это на 70% меньше, чем было в 2019 году. Среди них было 125 международных рейсов (репатриационные, грузовые, чартерные) и 1 685 внутренних.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.