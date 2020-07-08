В Свердловской области столкнулись три автобуса, перевозившие детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. ДТП с участием трех автобусов, которые перевозили детей в летний лагерь, произошло на въезде в город Сысерть Свердловской области. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГИБДД в среду.

"На въезде в Сысерть произошло столкновение трех детских автобусов, взрослые и дети не пострадали. Автобусы получили незначительные механические повреждения, предварительная причина ДТП - несоблюдение дистанции", - сказали в ведомстве, отметив, что автобусы везли детей в летние лагеря.

В пресс-службе добавили, что все дети доставлены по месту назначения.

По данным прокуратуры Свердловской области, в автобусах находились 130 детей и 40 сопровождающих. Ведомство проводит проверку инцидента. "Будет установлено, когда проводился последний технический осмотр указанных автобусов, были ли они исправны на момент выхода на линию, а также проходили ли водители медицинский осмотр до начала смены. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей пассажирских автобусов", - уточнили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (11:44 мск) - добавлен комментарий областной прокуратуры в четвертом абзаце.